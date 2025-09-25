Yeni Şafak
Bosphorus Diplomasi Forumu başladı: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gençler diplomasi deneyimi yaşıyor

15:4025/09/2025, Perşembe
Bosphorus Diplomasi Forumu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Bu yıl “Tarihin Işığında Diplomasi” üst başlığı ve “Soğuk Savaş” temasıyla gerçekleştirilen forum, Türkiye’nin dört bir yanından lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek gençlere uluslararası diplomasi süreçlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Genç Diplomasi Derneği Genel Başkanı Selman Bilir ile Genel Başkan Yardımcıları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak’ın ev sahipliğinde düzenlenen forum, gençlerin tarihin kritik dönemlerini yeniden tartışmalarına imkân sağlıyor. Kıbrıs, Sovyet-Afgan Savaşı, Angola İç Savaşı, Yom Kippur Savaşı, Berlin Krizi ve Vietnam Savaşı gibi önemli meseleler üzerine çalışan komiteler; akademik paneller, olağanüstü oturumlar ve simülasyonlarla gençleri hem teorik hem de pratik düzeyde diplomasiyle buluşturuyor.


Forumun özgün formatı; üçlü temsiliyet sistemi, organize lobicilik oturumları, basın açıklamaları ve ani krizler için kurgulanan olağanüstü oturumlarla gençlere klasik simülasyonların ötesinde, gerçek diplomasi deneyimi sunuyor.



“Gençlik sustuğunda vicdan da susar”


Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, forumun yalnızca bir organizasyon değil, gençliğin vicdanının sesi olduğunu vurguladı. Gazze’den Arakan’a, Keşmir’den Doğu Türkistan’a kadar pek çok coğrafyada yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, “Gençlik sustuğunda vicdan da susar” ifadelerini kullandı.



Kurumlardan destek mesajı


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, bakanlık olarak gençlerin gelişimine yönelik projeler yürüttüklerini ve forumun devamı niteliğinde bir “Diplomasi Kampı” düzenlemeye hazır olduklarını açıkladı. Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve eski Tanzanya Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu ise tarihin diplomasi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak güçlü diplomasinin sadece dışişleriyle değil; savunma, ekonomi, insani ve ahlaki değerlerle mümkün olduğunu ifade etti.



Dört Günlük Diplomasi Deneyimi


Forum boyunca Türkçe, İngilizce ve Arapça oturumlarla sürecek çalışmalar, gençlerin tarihsel olaylardan hareketle bugünün sorunlarına diplomatik çözümler üretmelerini amaçlıyor. “Gençliğin vicdanını temsil eden bir platform” mottosuyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, hem akademik hem de insani boyutuyla gençler için Türkiye’de diplomasi alanında benzersiz bir deneyim sunuyor.


Dört gün sürecek forum boyunca öğrenciler ve protokol üyeleri Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelecek.




