Gündem Böyle hırsızlık görülmedi Heyecanlanınca kendini ele verdi
İSTANBUL

Böyle hırsızlık görülmedi: Heyecanlanınca kendini ele verdi

Şişli'de bir iş yerinin tezgahında bulunan cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Böyle hırsızlık görülmedi: Heyecanlanınca kendini ele verdi
Arşiv.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda yaptığı asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri ve kendini H.E. olarak tanıtan kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Ekiplerin üzerindeki 2 cep telefonunu sorması üzerine şüpheli tavrılar sergilemeye başlayan zanlı, cihazları Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki bir kargo şirketinden çaldığını itiraf etti.

Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin yapılan incelemede kimliğinin F.E. olduğu, "hırsızlık","hükümlü tutuklunun kaçması", "bina içerisindemuhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından arandığı, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına, şüphelinin kargo şirketinde tezgahta bir şeylerle uğraşırken iç tarafta bulunan iki cep telefonunu alarak cebine koyduğu görüntüler yansıdı.

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı var
GÜNDEM
Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon: 50 gözaltı kararı var

Avcılar’da baklavacıdan 10 bin TL'lik hırsızlık kamerada
OYNAT 00:39
Avcılar’da baklavacıdan 10 bin TL'lik hırsızlık kamerada
Avcılar'da, bir baklavacıyı hedef alan 3 hırsız, kilitli kapıyı açarak içeri girince alarm devreye girdi. Alarmın çalmasına aldırış etmeyen hırsızlar, dükkanın kasasından 10 bin TL çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
GÜNDEM
Diyarbakır'da 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adanada korkunç olay

Adana'da korkunç olay

Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı​.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

​Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor.
Görevden alındı

​Dayak görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

​Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı.

​620 personelin katılımıyla Eren Kış -14 operasyonu başladı

​Pitbulların sahiplerini Süheyla Kurçak'ın sosyal medya paylaşımları ele verdi.

​İşçinin sırtına 40 santimlik testere saplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.