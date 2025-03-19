Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00 seferi iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.