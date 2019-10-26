Brüksel mesaisi

Burada ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüşen Akar, muhatabıyla Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekâtı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularını ele aldı. Akar ayrıca, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre iki bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Esper'in ardından Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile biraraya geldi. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemlerin, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı. Akar'ın üçüncü teması ise Fransız mevkidaşı Florence Parly ile oldu. İkili, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

OYNAT 00:25 Bakan Akar'dan NATO toplantısında asker selamı Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan YPG destekçisi ülkelerin Savunma Bakanlarının da yer aldığı NATO toplantısında Hulusi Akar gülerek asker selamı verdi. BiP'te paylaş

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