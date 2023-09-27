Bu da FETÖ dolandırıcılığı: Eski hakimler çarptı

Aralarında ikisi istifa etmiş eski hakim, biri ihraç Maliye Bakanlığı personeli, diğeri de özel sektör çalışanı olan 4 şüphelinin yakalanması için dün sabah İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, “takipsizlik, beraat, tahliye” olmak üzere her adli sonuç için farklı fiyat tarifesi uygulandığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların emniyetteki işlemleri sürüyor.