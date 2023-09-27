Bu da FETÖ dolandırıcılığı: Eski hakimler çarptı

Dolandırıcıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ soruşturmaları üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen kişileri “takipsizlik, beraat ve Yargıtay’dan hüküm kesinleşmeden dosyayı kapatma” vaadiyle dolandıran bir şebekeyi
tespit etti.
HER ADLİ SONUCA FARKLI TARİFE
Aralarında ikisi istifa etmiş eski hakim, biri ihraç Maliye Bakanlığı personeli, diğeri de özel sektör çalışanı olan 4 şüphelinin yakalanması için dün sabah İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılırken, diğer 3 şüpheli kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, “takipsizlik, beraat, tahliye” olmak üzere her adli sonuç için farklı fiyat tarifesi uygulandığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların emniyetteki işlemleri sürüyor.