Bu da ‘skandallar’ masası!

Kayıp para, seçime tek girme ve istifalarla sarsılan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener, çareyi 10 kişilik deneyimli isimlerden ‘istişare kurulu’ oluşturmakta arıyor. Sık sık toplanacak olan kurul, olası kriz durumlarının inceleyerek tavsiye niteliğinde çözümler üretecek, ancak bu kararlar bağlayıcı olmayacak.

Kurulda olması beklenen isimlerden bazıları ise İYİ Parti’deki son olaylardan dolayı ‘kırgın’ olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu var.