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Bu da ‘skandallar’ masası!

‘Kayıp para’ ve istifalarla sarsılan İYİ Parti’de muhtemel krizleri yönetmek için istişare kurulu oluşturuldu. Aralarında Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu ve Ayfer Yılmaz’ın da bulunduğu 10 kişilik kuruldaki Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar ve Salim Ensarioğlu’nun son gelişmelerden dolayı oldukça kırgın oldukları belirtildi.

Mehmet Güney
04:00 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:14 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

Kayıp para, seçime tek girme ve istifalarla sarsılan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener, çareyi 10 kişilik deneyimli isimlerden ‘istişare kurulu’ oluşturmakta arıyor. Sık sık toplanacak olan kurul, olası kriz durumlarının inceleyerek tavsiye niteliğinde çözümler üretecek, ancak bu kararlar bağlayıcı olmayacak.

10 DENEYİMLİ İSİM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oluşturduğu istişare kurulunda partinin ağır topları bulunuyor. 10 kişilik listede Cihan Paçacı, Koray Aydın, Musavvat Dervişoğlu, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Salim Ensarioğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Oktay Vural, Turhan Çömez, Lütfullah Kayalar bulunuyor.

Kurulda olması beklenen isimlerden bazıları ise İYİ Parti’deki son olaylardan dolayı ‘kırgın’ olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu var.



#siyaset
#Meral Akşener
#Politika
38 dakika önce
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