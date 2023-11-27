Bu da ‘skandallar’ masası!

Meral Akşener.
Kayıp para, seçime tek girme ve istifalarla sarsılan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener, çareyi 10 kişilik deneyimli isimlerden ‘istişare kurulu’ oluşturmakta arıyor. Sık sık toplanacak olan kurul, olası kriz durumlarının inceleyerek tavsiye niteliğinde çözümler üretecek, ancak bu kararlar bağlayıcı olmayacak.
10 DENEYİMLİ İSİM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in oluşturduğu istişare kurulunda partinin ağır topları bulunuyor. 10 kişilik listede Cihan Paçacı, Koray Aydın, Musavvat Dervişoğlu, Ayfer Yılmaz, Sevinç Atabay, Salim Ensarioğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Oktay Vural, Turhan Çömez, Lütfullah Kayalar bulunuyor.
Kurulda olması beklenen isimlerden bazıları ise İYİ Parti’deki son olaylardan dolayı ‘kırgın’ olduğu öğrenildi. Bu isimler arasında Cihan Paçacı, Lütfullah Kayalar, Koray Aydın, Salim Ensarioğlu var.