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İSTANBUL

Bu İHL’ler çıtayı yükseltiyor: En iyilere rakip imam hatip liseleri

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Okulda psikolojiden robotiğe 50’den fazla kulüp var, 9 dergi çıkarılıyor. Kadıköy AİHL’de tatil sadece bir ay. Ağustostan itibaren dil, matematik ve üniversiteye hazırlık kampları var. Başakşehir Emin Saraç AİHL ise Türkiye’de Rusça hazırlık eğitimi veren tek okul.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Bu İHL’ler çıtayı yükseltiyor: En iyilere rakip imam hatip liseleri
Geniş bir alana sahip Kartal AİHL, inovasyon ve teknoloji merkezi, yurt binaları, konferans salonu, açık ve kapalı spor kompleksi, bilim üssü, tematik sınıfları, 70 bine yakın kitap ve dijital kaynağa sahip kütüphanesi, cep sineması ve amfisi ile adeta bir üniversite kampüsünü andırıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları açıklandı. Pazartesi günü başlayacak tercihlerle birlikte öğrenciler, kendileri için en iyi lise araştırmasına girdi. Biz de Anadolu imam hatip liseleri arasında Türkiye’de ilk 3’e giren okulları gezdik. İlk gittiğimiz okul, Türkiye’nin en yüksek puanlı liselerinden biri olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Her yıl üniversite sınavlarında çıkardığı şampiyonluklarla adından söz ettiren okulda öğrenciler, akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalar da destekleniyor. Okulun sinemadan psikolojiye, robotikten yazılıma kadar pek çok kulübü bulunuyor. Sonradan öğrendiğimize göre okulda 50’den fazla kulüp varmış ve 9 tane de dergi çıkarılıyormuş. Projeci zihniyete sahip bilim insanları yetiştirdiklerini söyleyen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Özkan Öztürk, “Eğitimimiz 5 aşamadan oluşuyor. Hazırlık sınıfında TOEFL Junior sınavlarıyla dil gelişim süreçleri ölçülen öğrenciler, İngilizce ve Arapça dillerini konuşacak seviyeye geliyorlar. Okulda, 2014 yılından beri IGCSE Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programını uygulanıyor. Öğrencilerimize, Anadolu İmam Hatip Lisesi diplomasının yanı sıra Cambridge Sertifikasyonu ve IB Diploması da veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Kadıköy AİHL, İngilizce ve İspanyolca hazırlık eğitimi veriyor.
Kadıköy AİHL, İngilizce ve İspanyolca hazırlık eğitimi veriyor.

İHA’DA TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ

  • İmam hatip liselerinde ikinci durağımız Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi. 1975’te kurulan köklü bir okul olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2015 yılından itibaren de İngilizce ve İspanyolca hazırlık eğitimi vermeye başlamış. Anadolu Yakası’nın merkezinde bulunan lisenin geleneksel ve modern mimarinin karışımı olan ana binası, yurt ve kütüphanesi ile bir arada bulunuyor. Okulun girişinde, kupa ve madalyaların olduğu şeref köşesi karşılıyor bizi. Kadıköy AİHL Müdürü Burhan Öztürk, “Yılda sadece bir ay tatil yaparız. Ağustos ayından itibaren dil, matematik ve üniversite hazırlık kamplarımız başlar ve 11 ay boyunca devam eder. Bizi farklı kılan özellik 16.00’dan sonra da eğitimin devam etmesi. Normal eğitimden sonra iki saat daha farklı alanlarda 26 kulübümüz var.” dedi.Geçen yıl Teknofest’de İHA’da Türkiye birincisi olduklarını gururla anlatan Öztürk, şunları söyledi: “Bu sene sekiz dalda finale kaldık. Yazılım, edebiyat, yazarlık, musiki ve spor kulüplerimiz var. Yüzde 1’lik dilimden aldığımız gençler.”

YURT DIŞINDA DİL İMKANI

Son durağımız, Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi. Geniş bir alana kurulmuş olan okul, her alanda donanımlı gençler yetiştiriyor. Spor salonları, müzik ve bilim atölyeleri, laboratuvarları, zengin bir kütüphanesi ile öğrencileri kendi deyimleriyle ‘Çok boyutlu’ şekilde mezun ediyorlar. Türkiye’de Rusça hazırlık eğitimi veren tek okul olduklarını belirten Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vedat Karabayır, “Arapça, İngilizce ve Rusça eğitimlerimiz var. Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerimiz dilerse Ürdün’e, İngiltere’ye ya da Rusya’ya iki aylık eğitime gider. Dönüşte hem farklı bir dil, hem de kültür öğrenmiş olurlar. Ayrıca isteyen öğrencilere hafızlık eğitimimiz de var.” şeklinde konuştu.

Arapça, İngilizce nmünazaralarda ndereceleri olan nBaşakşehir M. nEmin Saraç AİHL’nin nRoket Takımı da nTeknofest’te nTürkiye birincisi.
Arapça, İngilizce nmünazaralarda ndereceleri olan nBaşakşehir M. nEmin Saraç AİHL’nin nRoket Takımı da nTeknofest’te nTürkiye birincisi.

Üniversite düzeyinde eğitim

  • Bu yıl Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Ahmet Eren Üçüncü, “Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. Beş yılda hem hafız oldum hem de İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dil öğrendim. Tamamen aile ortamında gibiydik. ” derken yeni mezun Yusuf Doğan, “Ben Hukuk istiyorum. İlk yılın sonunda Ürdün’e gittim. Beş yılımız burada dolu dolu geçti” şeklinde konuştu. 2020 mezunu Şevval Sena Çelik, “İngilizce Eczacılık okuyorum. Buradaki Fizik dersinde, optiği gerçek aynalardan, elektrotlardan yararlanarak öğrendik. Kimya dersinde ev yapımı sabunlar ürettik. Şimdi Eczacılık ikinci sınıfta yaptığımız deneyleri ben lisede deneyimlemiştim. ” ifadelerini kullandı. İHA takımı kaptanı Feyza Ceren Yaman, “11’inci sınıf öğrencisiyim. Hep Teknofest yarışmalarını izlerken özenirdim. Bizim de artık bir İHA takımımız oldu. Artık yarışmaya hazırız.” dedi.

İmam hatipli öğrenciler tasarladı: TEKNOFEST'te piste çıkacak
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Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul koordinesindeki 10 öğrenci, TÜBİTAK ve Düzce Belediyesinin desteğiyle \"Asel 81\" adını verdikleri elektrikli aracı üretti.
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Öğrenciler, 7,5 ayda geliştirdikleri \"Asel 81\" isimli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek final etabında 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacak.
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Ertuğrul, öğrencilerin başarılı bir araç tasarladığını söyledi. TEKNOFEST'in önemine işaret eden Ertuğrul, \"TEKNOFEST okullarımıza büyük bir dinamik katıyor. Öğrenciler, TEKNOFEST yarışmalarına katılarak hem pandemi sürecini daha verimli geçirdi hem de kendilerini geliştirdiler.\" dedi.
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Ertuğrul, aracın 7,5 ayda tasarlandığını aktararak, 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacaklarını kaydetti. Aracı en düşük güçle en fazla yolu katetmesi için tasarladıklarını anlatan Ertuğrul, \"Elektrikli araç yarışmalarına katılan araçların öğrenci tasarımları olmasının yanında burada önemli olan aracın verimli olması. En düşük gücü harcayan ve en uzun mesafeye giden araçlar elde etmek için de aracın hafif olması, motorunun verimli olması gerekiyor.\" diye konuştu.
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Ertuğrul, Asel 81 ile derece elde ederek Düzce'ye dönmek istediklerini sözlerine ekledi.
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İmam hatipli öğrenciler tasarladı: TEKNOFEST'te piste çıkacak
Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasarladıkları elektrikli araçla, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor.
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