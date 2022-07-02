​Bu İHL’ler çıtayı yükseltiyor: En iyilere rakip imam hatip liseleri

Geniş bir alana sahip Kartal AİHL, inovasyon ve teknoloji merkezi, yurt binaları, konferans salonu, açık ve kapalı spor kompleksi, bilim üssü, tematik sınıfları, 70 bine yakın kitap ve dijital kaynağa sahip kütüphanesi, cep sineması ve amfisi ile adeta bir üniversite kampüsünü andırıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları açıklandı. Pazartesi günü başlayacak tercihlerle birlikte öğrenciler, kendileri için en iyi lise araştırmasına girdi. Biz de Anadolu imam hatip liseleri arasında Türkiye’de ilk 3’e giren okulları gezdik. İlk gittiğimiz okul, Türkiye’nin en yüksek puanlı liselerinden biri olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Her yıl üniversite sınavlarında çıkardığı şampiyonluklarla adından söz ettiren okulda öğrenciler, akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalar da destekleniyor. Okulun sinemadan psikolojiye, robotikten yazılıma kadar pek çok kulübü bulunuyor. Sonradan öğrendiğimize göre okulda 50’den fazla kulüp varmış ve 9 tane de dergi çıkarılıyormuş. Projeci zihniyete sahip bilim insanları yetiştirdiklerini söyleyen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Özkan Öztürk, “Eğitimimiz 5 aşamadan oluşuyor. Hazırlık sınıfında TOEFL Junior sınavlarıyla dil gelişim süreçleri ölçülen öğrenciler, İngilizce ve Arapça dillerini konuşacak seviyeye geliyorlar. Okulda, 2014 yılından beri IGCSE Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programını uygulanıyor. Öğrencilerimize, Anadolu İmam Hatip Lisesi diplomasının yanı sıra Cambridge Sertifikasyonu ve IB Diploması da veriyoruz.” ifadesini kullandı.

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Kadıköy AİHL, İngilizce ve İspanyolca hazırlık eğitimi veriyor.

İHA’DA TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ

İmam hatip liselerinde ikinci durağımız Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi. 1975’te kurulan köklü bir okul olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2015 yılından itibaren de İngilizce ve İspanyolca hazırlık eğitimi vermeye başlamış. Anadolu Yakası’nın merkezinde bulunan lisenin geleneksel ve modern mimarinin karışımı olan ana binası, yurt ve kütüphanesi ile bir arada bulunuyor. Okulun girişinde, kupa ve madalyaların olduğu şeref köşesi karşılıyor bizi. Kadıköy AİHL Müdürü Burhan Öztürk, “Yılda sadece bir ay tatil yaparız. Ağustos ayından itibaren dil, matematik ve üniversite hazırlık kamplarımız başlar ve 11 ay boyunca devam eder. Bizi farklı kılan özellik 16.00’dan sonra da eğitimin devam etmesi. Normal eğitimden sonra iki saat daha farklı alanlarda 26 kulübümüz var.” dedi.Geçen yıl Teknofest’de İHA’da Türkiye birincisi olduklarını gururla anlatan Öztürk, şunları söyledi: “Bu sene sekiz dalda finale kaldık. Yazılım, edebiyat, yazarlık, musiki ve spor kulüplerimiz var. Yüzde 1’lik dilimden aldığımız gençler.”

YURT DIŞINDA DİL İMKANI

Son durağımız, Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi. Geniş bir alana kurulmuş olan okul, her alanda donanımlı gençler yetiştiriyor. Spor salonları, müzik ve bilim atölyeleri, laboratuvarları, zengin bir kütüphanesi ile öğrencileri kendi deyimleriyle ‘Çok boyutlu’ şekilde mezun ediyorlar. Türkiye’de Rusça hazırlık eğitimi veren tek okul olduklarını belirten Başakşehir M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vedat Karabayır, “Arapça, İngilizce ve Rusça eğitimlerimiz var. Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerimiz dilerse Ürdün’e, İngiltere’ye ya da Rusya’ya iki aylık eğitime gider. Dönüşte hem farklı bir dil, hem de kültür öğrenmiş olurlar. Ayrıca isteyen öğrencilere hafızlık eğitimimiz de var.” şeklinde konuştu.

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Arapça, İngilizce nmünazaralarda ndereceleri olan nBaşakşehir M. nEmin Saraç AİHL’nin nRoket Takımı da nTeknofest’te nTürkiye birincisi.

Üniversite düzeyinde eğitim

Bu yıl Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Ahmet Eren Üçüncü, “Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. Beş yılda hem hafız oldum hem de İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dil öğrendim. Tamamen aile ortamında gibiydik. ” derken yeni mezun Yusuf Doğan, “Ben Hukuk istiyorum. İlk yılın sonunda Ürdün’e gittim. Beş yılımız burada dolu dolu geçti” şeklinde konuştu. 2020 mezunu Şevval Sena Çelik, “İngilizce Eczacılık okuyorum. Buradaki Fizik dersinde, optiği gerçek aynalardan, elektrotlardan yararlanarak öğrendik. Kimya dersinde ev yapımı sabunlar ürettik. Şimdi Eczacılık ikinci sınıfta yaptığımız deneyleri ben lisede deneyimlemiştim. ” ifadelerini kullandı. İHA takımı kaptanı Feyza Ceren Yaman, “11’inci sınıf öğrencisiyim. Hep Teknofest yarışmalarını izlerken özenirdim. Bizim de artık bir İHA takımımız oldu. Artık yarışmaya hazırız.” dedi.