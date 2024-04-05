Bu şehirlerde oylar neden düştü

Seçim sonuçları için özel komisyon oluşturacak olan AK Parti, öncelikle mercek altına alacağı şehirleri ‘oy kaybının en yüksek çıktığı’ kentler olarak belirledi. AK Parti, seçim sonrası ilk MYK toplantısında ön değerlendirme yaptı. Sonuçların il il, bölge bölge ayrıntılı olarak analiz edilmesi, kayıpların nedenlerinin tespit edilmesi için komisyonlar kurulması kararı alındı. Bu kapsamda ilk olrak büyükşehirlerdeki düşüş masaya yatırılacak. AK Parti, İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu birçok kentte istediği başarıyı elde edemedi. AK Parti’nin 15’i büyükşehir toplam 39 olan belediye sayısı bu seçimde 24’e düştü.