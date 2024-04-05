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Bu şehirlerde oylar neden düştü

AK Parti’nin seçim sonuçları için kuracağı komisyon öncelikle oy kaybı en yüksek olan şehirleri mercek altına alacak. Oy erozyonu Şanlıurfa’da %27,18, Kahramanmaraş’ta %25,20, Kayseri’de %24,78, Konya’da %21,10, Malatya’da %19,51’i bulmuştu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 5/04/2024 الجمعة
Güncelleme: 03:03 - 5/04/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Seçim sonuçları için özel komisyon oluşturacak olan AK Parti, öncelikle mercek altına alacağı şehirleri ‘oy kaybının en yüksek çıktığı’ kentler olarak belirledi. AK Parti, seçim sonrası ilk MYK toplantısında ön değerlendirme yaptı. Sonuçların il il, bölge bölge ayrıntılı olarak analiz edilmesi, kayıpların nedenlerinin tespit edilmesi için komisyonlar kurulması kararı alındı. Bu kapsamda ilk olrak büyükşehirlerdeki düşüş masaya yatırılacak. AK Parti, İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu birçok kentte istediği başarıyı elde edemedi. AK Parti’nin 15’i büyükşehir toplam 39 olan belediye sayısı bu seçimde 24’e düştü.


EN ÇOK DÜŞEN İLLER DE ARAŞTIRILACAK

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Malatya AK Parti’nin oyunun en çok düşüş yaşadığı yerler olarak seçimde öne çıktı. Oy erozyonu Şanlıurfa’da yüzde 27,18, Kahramanmaraş’ta yüzde 25,20, Kayseri’de yüzde 24,78’i, Konya’da yüzde 21,10’u, Malatya’da yüzde 19,51’i buldu. Bu arada 2019 yılına göre büyükşehirlerde en az oyu düşen büyükşehirler ise İzmir, Samsun, İstanbul, Antalya ve Aydın.


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