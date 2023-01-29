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Bu yıl da masa kurucu Türkiye

Uluslararası sorunların çözümü için aktif rol oynayan Türkiye, 2023 yılına da aynı kararlılıkla girdi. Geçen yıl Rusya ile Ukrayna’nın masaya oturtulduğu Antalya Diplomasi Forumu bu yıl 10-12 Mart’ta yapılacak.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. (Arşiv)

Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. (Arşiv)

Türkiye, geçtiğimiz yıl BM, Avrupa Konseyi, AGİT, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi kurumlarda gündeme getirilen 102 uluslararası sorunun çözümünde büyük rol oynadı. Önleyici diplomasi ve yürütülen arabuluculukla sorunların barışçıl yollardan çözülmesi için çaba sarfeden Türkiye, çok sayıda girişime de öncülük etti.

BM İLE TAHIL DİPLOMASİSİ

Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösterilirken, Orta Doğu ve Asya’da da barış ve güvenliğe destek veriliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyayı ve özellikle Afrika kıtasını etkisi altına alan gıda krizinin çözümü için elini taşın altına koyan Türkiye, BM ile ortak çalışarak Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın dünya pazarına ulaşması için diplomasi trafiği yürüttü. Türkiye, Suriye’deki iç savaş sonucunda pek çok insanın yerinden edilmesi ve göçe zorlanması sonrası insani yardımın Suriye’ye ulaşması için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile birlikte çalışıyor.

ADF 10-12 MART'TA

Diplomasiye yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu pek çok devletten üst düzey yetkiliyi bir araya getirerek uluslararası sorunların çözümüne önayak oluyor. Mart 2022’de düzenlenen son forumda Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması görüşülmüştü. Bu sene 10-12 Mart tarihlerinde yapılacak olan ADF’de de pek çok ülkenin üst düzey yetkilisi ile diplomatik temasın devam ettirilerek sorunlara çözüm aranacak.


#Antalya Diplomasi Forumu
#Türkiye
#Ukrayna
#Rusya
#Uluslararsı İlişkiler
1 saat önce
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Bu yıl da masa kurucu Türkiye
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