Bu yurtlarda kim kalır?

Fiyatlara sadece kahvaltının dahil olduğu bu yurtta öğrenciler kendi akşam yemeklerini bu mutfakta yapabiliyor.

Üniversite tercihlerinin açıklanmasına sayılı günler kala öğrenciler kalacak yer araştırmaya başladı. Kimi öğrenciler uygun fiyat ve konforu dolayısıyla devlet yurtlarını tercih ederken kimisi de okul yakınlarındaki özel yurtlara yöneldi. Yeni Şafak olarak özel yurtları gezerek fiyat araştırması yaptık. Ancak özel yurtların fiyatları el yakıyor. Ev kiralarındaki artışı fırsata çeviren özel yurtlar, öğrenciye aylığı 5 bin ila 8 bin lira arasında değişen otel fiyatına odalar öneriyor.

NAFTALİN KOKUSU

İlk durağımız Kadıköy’de bir yurt oldu. Dışarıdan oldukça eski bir apartmana benzeyen yurt oldukça bakımsız. Tek kişilik odalarda iki kapaklı dolap, çalışma masası ve yatağın başında bulunan minik bir tuvalet var. Odanın aylık ücreti 7 bin lira (10 ay 70 bin TL) , fiyata sadece kahvaltı dahil. Yurdun ikinci katında yemekhane var. Öğrenciler isterlerse kendi akşam yemeklerini burada yapabiliyor. 128 kişi kapasiteli bu yurdun, 2 kişilik oda fiyatı aylık 6 bin TL, 3 kişiliği ise 4 bin 900 TL.

HAVALANDIRMA YOKTU

İkinci durağımız Üsküdar’daki 100 kişi kapasiteli bir yurt oluyor. Rutubet kokulu yurtta iki kişilik odaya zorla sığdırılmış iki yatak, çalışma masası ve dolap bulunuyor. Yerlerde ise kirden kararmış bir halı var. Akşam yemeği ve sabah kahvaltısının verildiği yurtta iki kişilik odanın 10 aylık fiyatı 60 bin TL.

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ÜÇ KİŞİLİK ODA 60 BİN TL

Üçüncü adresimiz, hem toplu taşımaya hem de üniversitelere yakın olduğu için Şişli. Diğer yurtlara göre temiz olan yurdun, tek ve 2 kişilik odaları şimdiden dolmuş. 3 kişilik odanın içerisinde bir kişilik çalışma masası, ranza ve baza bulunuyor. 60 kişilik yurtta

15 kişilik çalışma odası var. Bu yurdun üç kişilik odasının fiyatı ise kişi başı 10 aylık 60 bin TL.