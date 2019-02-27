Buca krizi tırmanıyor

CHP'de yerel seçim için adayların açıklanması parti içi kavgayı da körükledi. CHP'de en büyük aday skandalı ise İzmir'in Buca ilçesi adayında yaşandı. Buca'da aday gösterilen Suat Nezir'in yerine listeye eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç'ın adı yazıldı.

Üstelik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deki aday tanıtım toplantısında Nezir'i yanına alarak "adayımız" diye elini havaya kaldırmıştı. Bu hamle CHP'de bardağı taşıran son damla oldu. Buca'daki seçim ofislerini kapatmayan Nezir'e hem vekillerden hem de Bucalılardan destek yağıyor. Nezir'in ofisini Kılıçdaroğlu'nun son yönetim değişikliği ile A takımından ekarte edilen Kamil Okyay Sındır ziyaret ederek destek oldu.

VEKİLLERDEN DESTEK

Nezir'in ofisini mevcut vekillerden Kani Beko ile eski vekil Musa Çam da Nezir'in ofisini ziyaret eden CHP'liler arasında. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, "Kariyer hırsı ve bir daha seçilme garantisi yüzünden birileri kibriti çaktı. Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Buca'da Nezir'e, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve ekibinin operasyon yaptığı değerlendiriliyor. Erhan Kılıç'ın, Özkan'ın avukatı olduğu bu yüzden listeye onun isminin yazıldığı belirtiliyor. CHP'li vekiller ve Bucalıların Nezir'e desteği devam ederken, Özkan ve ekibine de tepkiler artıyor. CHP'li bazı vekillerin Kılıç'ın çekilmesini istedikleri belirtildi.

GÜNDEM CHP çöpe battı