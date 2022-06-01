Buğday krizine Körfez Savaşı formülü

Ukrayna’daki savaş devam ederken, dünyanın gözü ise Ukrayna’nın ürettiği tahıllarda. Dünyanın en büyük ikinci tahıl ihracatçısı olan Ukrayna depolarında hazır halde 22 milyon ton tahıl bekliyor. Bu tahılların çıkarılması için ise Türkiye yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci tahıl ihracatçısı olan Ukrayna’nın depolarında bekleyen tahıllar çıkarılamazsa gıda krizi uzun yıllar sürebilir.

GIDA KRİZİ YILLAR SÜREBİLİR

Konu, aynı gün Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın yaptığı sunumda, gıda koridoruyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ukrayna’da halihazırda tahıl depolarının dolu olduğu, ürünler nakledilip depolar boşalmazsa yeni ürünlerin koyacak bir yerin de olmayacağına işaret edilerek, “Dolayısıyla bu senenin ürünleri de heba olacak ve bir yıl değil 2 yıllık bir gıda kriziyle karşı karşıya kalınacak” tespiti yapıldı.

PETROL NAKLİ KRİZİNDE OLDUĞU GİBİ

Körfez Savaşı’nda petrol nakliyle ilgili yaşanan krizde gemilere askeri gemilerin eşlik ederek çıkardığı aktarılan sunumda, aynı yöntemin gıda koridoru için de uygulanabileceği belirtildi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne dikkat çekilen ve Türkiye’nin koridoru açma imkanının olduğu vurgulanan sunumda, şu değerlendirmeler yapıldı: “Bunu yapacak tek ülke Türkiye. Çünkü Karadeniz’e başka askeri gemi geçişi yok. Bunu yapabilecek kapasitede çevrede başka ülke de yok. Arabulucu rolünden dolayı Türkiye bunu üstlenebilir.”

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Afrika açlıkla burun buruna kalır

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın yaptığı sunuma Afrika’daki duruma da dikkat çekildi. Mısır’ın tahılın üçte ikisini Ukrayna’dan aldığı, özellikle Sahra Altı Afrika’nın ciddi anlamda açlıkla burun buruna kalacağı belirtildi.