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Bugün hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok kente uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji 29 Haziran 2029 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak beklenen iller belli oldu. İstanbul ve Ankara'yı saat vererek sağanak konusunda uyaran Meteoroloji, 6 kentte ise sarı kodlu alarm verdi.

10:20 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte gün içerisinde fırtına etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte gün içerisinde fırtına etkili olacak.

Haziran ayının son günlerinde hafta sonu planı yapanlar '29-30 Haziran hava durumu nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) açıklama geldi.


Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte gün içerisinde fırtına etkili olacak. İstanbul ve Ankara dahil bazı kentlerde sağanak beklenirken, oluşacak fırtına nedeniyle 6 kentte sarı kodlu uyarı verildi.


29 HAZİRAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esecek.


6 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'da bulunan 6 kenti beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle sarı kod ile uyardı.

  • Uyarı alan iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ


ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


HATAY °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



#Meteoroloji
#Hava Durumu
#İstanbul
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