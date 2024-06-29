Bugün hava nasıl olacak? İstanbul dahil birçok kente uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor

Haziran ayının son günlerinde hafta sonu planı yapanlar '29-30 Haziran hava durumu nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) açıklama geldi.





Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği birçok kentte gün içerisinde fırtına etkili olacak. İstanbul ve Ankara dahil bazı kentlerde sağanak beklenirken, oluşacak fırtına nedeniyle 6 kentte sarı kodlu uyarı verildi.





29 HAZİRAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esecek.





6 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara'da bulunan 6 kenti beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle sarı kod ile uyardı.

Uyarı alan iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Manisa.





İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ





ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





HATAY °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KONYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık





BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık







