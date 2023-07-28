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Bulgaristan gümrüğünde ele geçirildi: Tam 35 bin 800 paket

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 35 bin 800 paket sigara ile Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen TIR, Bulgaristan'ın gümrüğünden yakayı elle verdi.

12:49 . 28/07/2023 Cuma
IHA
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 35 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 35 bin 800 paket sigara ele geçirildi.

Türkiye’den aldığı mobilya yükünü Almanya ve Fransa'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırda, Türkiye bandrolü kaçak sigaralar elle geçirildi. Türkiye'den geçiş yapan tır sürücüsü, Bulgar gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine x-ray bölümüne sevk edildi.

Tamamına el konuldu

Yapılan incelemede araç içerisinde yoğunluk algılandı. Daha sonra yapılan aramada mobilyalar arasına özel olarak gizlenen 35 bin 800 paket Türk ÖTV etiketli sigara bulundu. Türkiye ÖTV etiketli sigaraların tamamı saklandıkları yerlerden çıkarılarak el koyuldu. Olayla ilgili olarak Burgas gümrük müfettişi tarafından Yambol bölge savcılığının gözetiminde soruşturma başlatıldı.

#Hamzabeyli Sınır Kapısı
#Edirne
#Bulgaristan
1 saat önce
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