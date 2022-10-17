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BİNGÖL

Bunu yapan insan olamaz: Yavru köpekleri iple bağlayıp çöpe attılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yavru köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe atıldı. Köpeklerin ölüme terk edildiği olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Bunu yapan insan olamaz: Yavru köpekleri iple bağlayıp çöpe attılar
Bunu yapan insan olamaz: Yavru köpekleri iple bağlayıp çöpe attılar

Alınan bilgilere göre, Karlıova’daki sokak köpeklerini sık sık besleyen Melekler Yaşam Köyü Derneği üyelerinden bir vatandaş, ilçe çöplüğüne gittiğinde yavru köpeklerin iplerle birbirine bağlanarak ölüme terk edildiğini gördü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş, söz konusu kişiler hakkında ilgili kurumlara bilgi vereceğini ve şikayetçi olacaklarını aktardı. Dernek üyesi vatandaş, ipten kurtardığı yavru köpeklere önce mama verdi, ardından onları doğaya saldı.

'Gerekli incelemeler başlatılmıştır'

İple bağlı olan köpeklerin görüntüsünün üzerine harekete geçen Karlıova Kaymakamlığı ise inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Karlıova ilçe çöplüğünde çekilen üzücü video hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üzüntünüzü paylaşıyor, hassasiyetinize teşekkür ediyoruz” denildi.

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