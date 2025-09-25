Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Burdur'da orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

15:5625/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Burdur Ağlasun'a bağlı Mamak köyü Belen mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı.


Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi.


Jandarma, polis ve zabıta ekipleri de bölgeye gelerek önlem aldı.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Burdur
#orman yangını
#müdahale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASELSAN hissesi ne kadar?