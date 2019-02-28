İyi Parti'nin Mersin adayı belli oldu: Kocamaz da destekleyecek

İyi Parti'den aday olamayan ve başvurusu YSK tarafından reddedilen Burhanettin Kocamaz, 31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Adayı Ayfer Yılmaz'ı destekleyeceğini duyurdu.

Böylece İyi Parti'nin Mersin adayının eski bakanlardan Ayfer Yılmaz olduğu da netleşti.

İyi Parti Mersin Adayı Ayfer Yılmaz kimdir?

Ayfer Yılmaz, 1956 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde okumaya başlayan Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yapan Yılmaz, ayrıca XX.ve XXI. Dönem İçel (Mersin) Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Ayfer Yılmaz.

1996 yılında Mersin'den DYP vekili seçildi

1996 yılında DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı.

1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı yıl içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı.

Siyasetten bir süredir uzak duran Yılmaz, bazı düşünce kuruluşları ve üniversitelerde çeşitli görevlerde bulundu.