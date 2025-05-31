Bursa merkezli 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna dair yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların dolandırıcılık suçu işledikleri ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 27 Mayıs 2025 Salı günü, Bursa başta olmak üzere Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da eş zamanlı baskın düzenlendi.