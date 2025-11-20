Bursa Yenişehir'de ekmeğe zam geliyor: Düzenleme zorunlu hale geldi

YESAŞ Ekmek Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, Bursa’da 200 gram ekmeğin 15 liradan satıldığı hatırlatılarak, "Bursa’da 200 gram ekmek 15 liradan satılırken Yenişehir’de 300 gram ekmek 15 liradan satılıyor. İlçemizde 100 gram fazla ekmek Bursa ve ilçeleri ile aynı fiyata yani 15 liraya satıyor. Şubat 2025 tarihinde yapılan son ekmek zammından sonra Un, maya, elektrik, doğalgaz, akaryakıt işçi maliyeleri ve diğer giderler eklendiğinde zam kaçınılmaz olmuştur. Bursa il ve ilçelerinde ekmeğin kilosu 75 liradan satılırken Yenişehir’de 50 liradan satılmaktadır. 24 Kasım 2025 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Yenişehir ilçemizde 300 gram ekmek 20 liradan satışa sunulacaktır. Yapılan zamla beraber İlçemizde ekmeğin kilosu 66 lira olacak ve bu zam ile birlikte yine gramaj olarak en ucuz ekmek bizde satılacaktır. Önümüzdeki yılın başında Bursa ve ilçelerinde ekmeğe tekrar zam yapılacağı bilinmektedir. Bu açıklama halkımızı en doğru şekilde bilgilendirmek adına yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.