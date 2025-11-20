Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da palet fabrikasında yangın: 1 yaralı

Bursa'da palet fabrikasında yangın: 1 yaralı

15:3320/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren palet fabrikasında yangın çıktı.Yangın saat 12.30 sıralarında İnegöl OSB 5. Cadde üzerinde faaliyet gösteren palet fabrikasında meydana geldi.

 Fabrikanın palet deposundaki ahşap paletler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. 

Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 O sırada fabrikanın çatısındaki güneş enerji sistemlerin de alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler.

Yangın söndürme çalışmasına yardımcı olan işçi Kasım K.(56)’nın ellerinde ve kafasında 2. Derece yanıklar oluştu. 

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#Bursa
#palet fabrikası
#İnegöl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti e Devlet’ten nasıl ödenir? 500 bin TOKİ sosyal konut 5000 TL başvuru ücreti yatırılışı