Gündem Bursada akılalamaz dolandırıcılık Önce 60 bin lirasını kaptırdı paranı geri vereceğiz deyip 3 bin lirasını daha çaldılar
BURSA

Bursa'da akılalamaz dolandırıcılık: Önce 60 bin lirasını kaptırdı 'paranı geri vereceğiz' deyip 3 bin lirasını daha çaldılar

Bursa’da 2 yıl önce müteahhit tarafından 60 bin lira dolandırılan yaşlı adam, "Paranı geri vereceğiz" denilerek 3 bin lira daha dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan adam, bu ânları kayıt altına alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Bursada akılalamaz dolandırıcılık: Önce 60 bin lirasını kaptırdı paranı geri vereceğiz deyip 3 bin lirasını daha çaldılar
Dursun Sezer, dolandırıcıların bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Olay, 15 Eylül günü, Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Dursun Sezer, 2 yıl önce müteahhit ile anlaştı. Ancak müteahhit inşaatı yarıda bırakıp kaçtı. Bunun üzerine avukatı vasıtasıyla mahkemeye başvuran Dursun Sezer’in 65 bin lira alacağı çıktı. Yarıda kalan evin inşaatını yine kendi cebinden çıkan parayla tamamlayarak oturmaya başladı. İki yıl sonra telefonla Sezer’i arayan kişiler, alacağı 65 bin lirasını bankaya yatırdıklarını ve parayı çekebilmek için 3 bin liralık bir dosya masrafı ödemesi gerektiğini söyledi.

  • Sezer, şahıslarla bankanın önünde buluştu. Şüpheliler, Sezer ile bankaya girerek 3 bin lira çektirdikten sonra, başka bir bankadan hesaplarına 3 bin lirayı transfer yaptılar. Sezer’e bankanın karşısında bulunan bir çay ocağında çay içmek bahanesiyle oturtan şüpheliler, daha sonra bankaya gitme bahanesiyle uzaklaşmaya başladı. Durumdan şüphelenen Sezer, şüphelileri cep telefonu ile çekmeye başladı.

"Hırsız var" diyerek yardım istedi

Sezer’in görüntü aldığını fark eden şüpheliler, cep telefonunu da alıp kaçmaya çalıştı. Sezer "Hırsız var" diyerek yardım istedi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu telefonu yere fırlatan şüpheliler, araca binerek kaçmayı başardı. Durumu polis ekiplerine bildiren Sezer, şikayetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu. Konuyla ilgili konuşan Dursun Sezer, ’’Bundan iki yıl önce evi bitirmeden müteahhit kaçtı. Zararımı karşılamak için savcılığa avukatımla suç duyurusunda bulunduk. Tamamlanması için 65 bin lira alacağım çıktı. Bu ayın 15’inde beni arayarak paranın müteahhit tarafından yatırıldığı söylendi. Uluyol’daki bankanın orada buluştuk. İsminin Rıfkı olduğunu söyledi.

Film gibi dolandırıcılık: Böyle kardeş olmaz olsun
GÜNDEM
Film gibi dolandırıcılık: Böyle kardeş olmaz olsun

"Parayı ek hesaptan borç olarak hemen elimden aldı"

Yanında da ismini bilmediğim iki kişi daha vardı. Yanındaki kişilere, (Siz bankaya gidin, muameleleri hazırlayın, biz de on dakika sonra geleceğiz, arkadaşa parasını teslim edelim) dedi. Bu sırada beni bir çay ocağını götürdü. Orada çay içtik, o sırada, (Bu işlemin 3 bin liralık bir dosya masrafı var. Bunu banka hesabına yatıralım, sonra da öğle paydosu olmadan paranı çek) dedi. Biz de gittik, başka bir bankadan çektik. Parayı ek hesaptan borç olarak hemen elimden aldı. Yan tarafta bulunan bir bankanın ATM’sine yatırdı. Daha sonra bankaya gittik. Bankaya kendisi girdi, (Sen kapının önünde bekle) dedi. Bankanın güvenliğiyle 5-10 saniye bir şey konuşup çıktı. (Öğle paydosu olmuş, işlem yapılamıyor) dedi. (Arkadaşların işlemleri yapacaktı, ne oldu?) dedim. (Onlar arabanın yanına gitmiştir) dedi. Buradaki otoparkın yanına beni getirdi.

  • Arabasının orada olduğunu söyledi. Ben de durumdan şüphelendim, resmini çektim. Sonra telefonla fotoğrafını çektiğimi anlayınca elimden telefonu kaptı, kaçmaya başladı. Ben de (Hırsız var, yakalayın) diyerek bağırmaya başladım. Bir iki kişi önünü kesmeye çalıştı. O sırada telefonu fırlatarak kaçıp gitti’’ dedi.

İstanbul'da pes dedirten dolandırıcılık: 150 bin lira verdi ama arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
FOTOĞRAF 7
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Üsküdar’da internet üzerinden gördüğü 2. el otomobil ilanı için ilan sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak evine dönüş yaptığı esnada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
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Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca satın aldığı otomobilin çıkardığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu.
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Kaya, son gittiği ustanın söylediği sözler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, İsmail Kaya’nın 150 bin lira vererek aldığı ’Volvo’ marka otomobil, iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturuldu.
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Kaya’nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca aitken arka kısmı ise 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası satıcı ile iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir olumlu geri dönüş alamadı.
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“2 farklı aracı birbirine yerleştirip tek otomobil yapmışlar <br><br> Yaşadığı olay sonrası hayatının şokunu yaşadığını belirten İsa Kaya, “İnternet üzerinden gördüğüm ilan sonrası araç sahibiyle görüşerek aracı satın aldım. Arabayı satan kişi beni ekspertize götürdü. Orada araçta herhangi bir sorun olmadığı söylendi. Sanırım anlaşmalıydılar. Arabayı aldıktan sonra eve dönerken daha ilk gün arabanın motoru yanmaya başladı. Tamir ettirdik...
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Sonrasında sürekli olarak arıza vermeye başladı. Son gittiğim araba tamircisi ise durumu fark edince her şey ortaya çıktı. Meğerse 2 farklı aracı birbirine yerleştirip tek otomobil yapmışlar. Aracın önü benzinli arkası dizel. Aracı bana satan kişiyle iletişime geçmeye çalıştım fakat kendisi bu durumu kabul etmedi..
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Olayı bilmediğim için araca arızalarından dolayı milyarlarca lira masraf yaptım. Son olarak aracı ekspertize götürdüm. Raporlarımı alarak avukat tuttum. Mahkeme yoluna gideceğim” diye konuştu.
İstanbul'da pes dedirten dolandırıcılık: 150 bin lira verdi ama arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar
Üsküdar'da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrası 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın ön kısmının benzinli arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı.
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