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Bursa’da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı

Bursa’da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı
Bursa’da ilginç olay.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi.

PARMAĞI ŞİŞTİ

Parayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.

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