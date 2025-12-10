Bursa'da tırın emniyet şeridindeki araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

H.Y. idaresindeki 42 AZB 48 plakalı şeker pancarı yüklü tır, İstanbul-İzmir Otoyolu Görükle Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde duran Ç.S. idaresindeki 16 AJH 087 plakalı kamyonet ile H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.