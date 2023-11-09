|
Gündem

Bütün imkanlarımızla Filistin’in yanındayız

Saliha Engin
04:00 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:10 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar.

İstanbul’da 74 farklı sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepkilerini dile getirmek için Sultanahmet Meydanı’nda toplandı.

1 Kasım’da başlayan eylemlerin 8’inci gününde organizasyonu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üstlendi. Oturma eylemine, yüzlerce kadınla beraber KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

ZULME KARŞI DURMALIYIZ

Burada bir açıklama yapan Bayraktar, “İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor” dedi. İsrail zulmüne karşı sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Bizler halklar, vatandaşlar, sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız. Bizim üstümüze düşen eylemlerimizle, boykotlarımızla, dualarımızla elimizden ne geliyorsa yaparak birlik olarak, beraber hareket ederek Filistin’in yanında olduğunu göstermek ve İsrail’in zulmüne karşı durmak.”



#Filistin
#İsrail
#Gazze
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi kalan Manchester United'ı 4-3 mağlup etti | ÖZET