Bütün imkanlarımızla Filistin’in yanındayız

Burada bir açıklama yapan Bayraktar, “İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor” dedi. İsrail zulmüne karşı sessiz kalınmaması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Bizler halklar, vatandaşlar, sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız. Bizim üstümüze düşen eylemlerimizle, boykotlarımızla, dualarımızla elimizden ne geliyorsa yaparak birlik olarak, beraber hareket ederek Filistin’in yanında olduğunu göstermek ve İsrail’in zulmüne karşı durmak.”