Büyük bir sorumluluk aldım

Bu yıl yapılan genel seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin sürdüğü Irak’ta, bu belirsizliği bitirecek ilk adım Kerkük’te atıldı. Başkent Bağdat’ta hükümetin kimin kuracağı ve Cumhurbaşkanlığı’na hangi adayın getirileceği noktasında belirsizlik sürerken ülkenin “tartışmalı bölgesi” Kerkük’te de valilik görevini kimin üstleneceğine ilişkin tartışmalar, göreve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’nın getirilmesiyle son buldu. Seman Ağa, seçilmesinin ardından Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, görevin Kerkük’teki tüm tarafların uzlaşısıyla kendisine verildiğini ve kentteki tüm kesimlere eşit mesafede durarak hizmet götüreceklerini söyledi.

Bu kararla birlikte, 1924’te görev yapan Fettah Paşa’dan bu yana ilk kez bir Türkmen valilik koltuğuna oturdu.

Kerküklü Türkmenler, valiliğe bir Türkmen'in seçilmesiyle kentin sokaklarında ellerinde bayrakla kutlamalar yaptı

YÜZYILLIK HASRET BİTTİ

Yeni Şafak’a verdiği röportajda, valilik görevinin 100 yıl sonra yeniden bir Türkmen tarafından üstlenilmesini “100 yıllık bir hasretin bitişi” olarak nitelendiren Seman Ağa, sürecin kolay ilerlemediğini vurguladı. Irak’ta hükümet kurma sürecindeki tıkanıklığın bu gelişmeyi geciktirdiğini belirten Ağa, siyasi temasların belirleyici olduğunu söyleyerek, “Parlamento seçimleri biter bitmez bir tıkanıklık yaşandı. Ortadoğu'da olan savaşlar neticesinde Irak'ta bir türlü hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra biraz o tıkanıklık çözülmeye başladı. Biz de tam o sırada devreye girdik” dedi.

“KÜRTLERLE DE ARAPLARLA DA GÖRÜŞTÜK”

Ağa, sürecin yalnızca Türkmenlerin değil tüm kesimlerin ikna edilmesiyle başarıya ulaştığını dile getirerek, “Bağdat'a yoğun bir siyasi trafik yürüttük. Kürtler olsun, Araplar olsun, herkesle görüştük. Dedik ki bizim bugün Kerkük'te vali almamızın tek sebebi, birincisi biz esas unsuruz. Bugüne kadar biz asimile edildik. Lütfen bu zinciri kıralım ve bugünden sonra Türkmenlere bu valiliği verin. Bunun neticesinde başarıya ulaştık ve onun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde ayrımcılık yapılmayacağını özellikle vurgulayan Ağa, “Bütün Kerkük'e hiçbir ayrım yapmadan ne mezhep ne din ne ırk hiçbir ayrım göstermeden herkese hizmet götüreceğiz” dedi. Ağa, “İnşallah öyle bir adalet sergileyeceğiz… Kürtler, Araplar kendileri diyecek; ‘Türkler en iyi şekilde bu memleketi, bu şehri yönetiyor.’ Bunu ispatlayacağız herkese Allah'ın izniyle” diye konuştu.

HEDEF ÜST DÜZEY TEMSİL

Röportajda, yeni dönemde Türkmenlerin Irak siyasetinde daha güçlü temsil edilmesini hedeflendiğini söyleyen Ağa, “Bunun için de başarı şart. 100 sene sonra ilk defa vali seçildim. Büyük bir sorumluluk altındayım. Bu valiliği en iyi şekilde yönetmem lazım. Türkmenlerin devlet adamı olduğunu, bürokrasi ve anayasaya bağlı olduğunu, herkese eşitlik ve adalet sağlayacağını göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde diğer hedeflere ulaşabiliriz” cümlelerini sarf etti. Ağa, görevdeki öncelikli hedeflerinden birinin Kerkük’ün tarihi mirasını yeniden ayağa kaldırmak olduğunu da sözlerine ekledi.





Bahçeli tebrik etti

Ağa, Türkiye’den üst düzey isimlerin kendisini arayarak tebrik ettiğini açıkladı. Bu isimler arasında başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Davutoğlu ve siyasi parti yöneticileri yer aldı. Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Çok sevinçli olduğunu, çok büyük bir başarı olduğunu, tarihi bir başarı olduğunu dile getirdi. ‘Artık Kerkük'ü bir Türkmen ağası yönetiyor. Ne ihtiyacınız varsa biz de arkanızdayız’ dedi.”



