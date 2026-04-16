100 yıl sonra yeniden: Kerkük'e Türkmen vali seçildi

22:0116/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Kerkük'te meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa’yı seçti.
Irak’ın Kerkük Vilayet Meclisi’nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha’nın istifası kabul edilirken, valilik görevine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Böylelikle Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Rebvar Taha, bugün Kerkük İl Meclisi Başkanı'nın üyeleri davet ettiği toplantıda istifa kararı almıştı.

"Kerkük’te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz"

Seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Ağa, bir Türkmen’in bu göreve gelmesinin tarihi önem taşıdığını vurguladı. Ağa, "Bir yıl önce verdiğimiz söz bugün gerçekleşti. Kerkük’te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm Türkmen halkına hayırlı olsun. Artık Kerkük’ün valisi bir Türkmen" ifadelerini kullandı.

Ağa’nın yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valisi seçilmesi Türkmenler tarafından sevinçle karşılandı. Binlerce Türkmen vatandaşı ellerinde ITC ve Türkmeneli bayrakları taşıyarak kentin önemli caddelerinde sevinç turu attı.



Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor: Hafta sonu hava tersine dönüyor