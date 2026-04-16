100 yıl sonra yeniden: Kerkük'e Türkmen vali seçildi

Seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Ağa, bir Türkmen’in bu göreve gelmesinin tarihi önem taşıdığını vurguladı. Ağa, "Bir yıl önce verdiğimiz söz bugün gerçekleşti. Kerkük’te 100 yıllık bir özlemi sona erdiren tarihi bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm Türkmen halkına hayırlı olsun. Artık Kerkük’ün valisi bir Türkmen" ifadelerini kullandı.