Büyük çelişki: 'Erbakan'ı ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu Erkaban'ı anma töreninde en önde oturdu Altı muhalefet partisi, Necmettin Erbakan'ı anma töreninde bir araya geldi. Saadet Partisi'nin davetiyle gerçekleşen etkinlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun en önde oturması dikkat çekti. Kaftancıoğlu, 2011 yılında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 1995'te Erbakan'ı ıslıkladığını belirterek "Bugün de aynı şeyi yaparım" demişti.

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