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POLİTİKA

Büyük çelişki: 'Erbakan'ı ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu Erkaban'ı anma töreninde en önde oturdu

Altı muhalefet partisi, Necmettin Erbakan'ı anma töreninde bir araya geldi. Saadet Partisi'nin davetiyle gerçekleşen etkinlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun en önde oturması dikkat çekti. Kaftancıoğlu, 2011 yılında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 1995'te Erbakan'ı ıslıkladığını belirterek "Bugün de aynı şeyi yaparım" demişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük çelişki: Erbakanı ıslıklarım diyen Canan Kaftancıoğlu Erkabanı anma töreninde en önde oturdu
'Erbakan'ı ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu Erkaban'ı anma töreninde en önde oturdu

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan, vefatının 11. yıl dönümünde İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte anıldı.

HDP'LİLER DE KATILDI

Saadet Partisi'nin düzenlediği anma etkinliğine yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen altı muhalefet partisinin temsilcilerinin yanı sıra HDP'li isimler de katıldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU EN ÖNDE

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un katıldığı anma töreninde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da ön sırada yer alması dikkat çekti.

"ERBAKAN'I ISLIKLARIM" DEMİŞTİ

Erbakan'ın vefatından 1 gün sonra 1 Mart 2011 tarihinde Twitter hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı, yeğeninin diplomasını vermek üzere. Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi."

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