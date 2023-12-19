Büyük İstanbul depremiyle bağlantısı yok

Tüysüz, “Bu deprem Çınarcık ilçesinde Kuzey Anadolu Fay hattının yan kollarından bir tanesinde gerçekleşti. Dolayısıyla arkasından artçıları olan bağımsız bir depremdir. 1999 depreminin etkilediği alanda bu deprem gerçekleşti. Büyük İstanbul depremiyle doğrudan bir bağlantısı yok. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil. Depremler hatırlatıcıdır, bir gün Büyük İstanbul depremiyle karşılaşacağız Ne zaman olacağı belli değil fakat hangi büyüklükte olacağı aşağı yukarı belli. 7.2 civarında bir deprem gerçekleşecek” şeklinde konuştu.