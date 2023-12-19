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Büyük İstanbul depremiyle bağlantısı yok

Pazar günü ülke genelinde fay hatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları korkuttu. İstanbul’da hissedilen ve merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde ve Gümüşhane’de yaşanan ufak çaplı 17 depremin etkileri merak konusu oldu.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:42 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Tüysüz.
Okan Tüysüz.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çınarcık merkezli depremin 17 Ağustos 1999 depreminin Marmara bölgesine yapmış olduğu gerilmenin sonucu olduğunu söyledi.

FAY HATTINDAKİ GERİLME

Tüysüz, “Bu deprem Çınarcık ilçesinde Kuzey Anadolu Fay hattının yan kollarından bir tanesinde gerçekleşti. Dolayısıyla arkasından artçıları olan bağımsız bir depremdir. 1999 depreminin etkilediği alanda bu deprem gerçekleşti. Büyük İstanbul depremiyle doğrudan bir bağlantısı yok. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil. Depremler hatırlatıcıdır, bir gün Büyük İstanbul depremiyle karşılaşacağız Ne zaman olacağı belli değil fakat hangi büyüklükte olacağı aşağı yukarı belli. 7.2 civarında bir deprem gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE DE SALLANDI

Tüysüz, Gümüşhane’de gece yarısı art arda gerçekleşen depremlerle ilgili, “Buradaki depremden korkmaya gerek yok. Ciddi ve büyük bir deprem beklemiyoruz. Küçük sarsıntılar mümkün. Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu unutmamak gerek” açıklamasında bulundu.

HIZLI ADIMLAR ATILMALI

Büyük depremin yaklaştığını fakat yeteri kadar önlemin alınmadığını ifade eden Tüysüz, “Yaşadığımız binalar depreme hazır değil. Kentsel dönüşümlerde çok hızlı bir reaksiyon alınmalı. Toplum olarak bilinçlendirmeler yapılmalı” dedi.




#Deprem
#İstanbul
#Gümüşhane
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