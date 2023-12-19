Büyük İstanbul depremiyle bağlantısı yok

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çınarcık merkezli depremin 17 Ağustos 1999 depreminin Marmara bölgesine yapmış olduğu gerilmenin sonucu olduğunu söyledi.
FAY HATTINDAKİ GERİLME
Tüysüz, “Bu deprem Çınarcık ilçesinde Kuzey Anadolu Fay hattının yan kollarından bir tanesinde gerçekleşti. Dolayısıyla arkasından artçıları olan bağımsız bir depremdir. 1999 depreminin etkilediği alanda bu deprem gerçekleşti. Büyük İstanbul depremiyle doğrudan bir bağlantısı yok. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil. Depremler hatırlatıcıdır, bir gün Büyük İstanbul depremiyle karşılaşacağız Ne zaman olacağı belli değil fakat hangi büyüklükte olacağı aşağı yukarı belli. 7.2 civarında bir deprem gerçekleşecek” şeklinde konuştu.
GÜMÜŞHANE DE SALLANDI
Tüysüz, Gümüşhane’de gece yarısı art arda gerçekleşen depremlerle ilgili, “Buradaki depremden korkmaya gerek yok. Ciddi ve büyük bir deprem beklemiyoruz. Küçük sarsıntılar mümkün. Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu unutmamak gerek” açıklamasında bulundu.
HIZLI ADIMLAR ATILMALI
Büyük depremin yaklaştığını fakat yeteri kadar önlemin alınmadığını ifade eden Tüysüz, “Yaşadığımız binalar depreme hazır değil. Kentsel dönüşümlerde çok hızlı bir reaksiyon alınmalı. Toplum olarak bilinçlendirmeler yapılmalı” dedi.