Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Ordu’ya gelen depremzedelere maddi ve manevi yardım seferberliği içerisindeyken bir yandan da Ordu’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların elinden tutmaya devam ediyor. Yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelerin her türlü ihtiyacının giderildiği yardımlarda günlük yemek ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinden karşılanıyor. Yemekte kullanılan malzemeler ise yerli üreticiden alınarak çiftçiye de destek olunuyor.

Sıcak yemekler kapı kapı ulaştırılıyor

Her gün özenle aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, sabahın ilk ışıklarında yola koyulan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başta kırsal mahalleler olmak üzere kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çiftçinin ürettiği aş oluyor

Yaz-kış demeden sıcak yemekleri kesintisiz ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi böylelikle sofraları boş bırakmazken sözleşmeli tarım modeli ile yerli üreticiden satın alınan malzemeler ile de çiftçiye destek oluyor.

Vatandaşlar projeden memnun

Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini alan vatandaşlar ise projeden oldukça memnun. Özellikle evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşların sofralarını bereketlendirerek takdir kazanan proje onlara büyük kolaylık sağlıyor.











