|
Reklam
Reklam
Gündem

Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinde günlük olarak hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
13:48 . 7/03/2023 Salı
Diğer
Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor

Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Ordu’ya gelen depremzedelere maddi ve manevi yardım seferberliği içerisindeyken bir yandan da Ordu’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların elinden tutmaya devam ediyor. Yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelerin her türlü ihtiyacının giderildiği yardımlarda günlük yemek ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinden karşılanıyor. Yemekte kullanılan malzemeler ise yerli üreticiden alınarak çiftçiye de destek olunuyor.

Sıcak yemekler kapı kapı ulaştırılıyor

Her gün özenle aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, sabahın ilk ışıklarında yola koyulan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başta kırsal mahalleler olmak üzere kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çiftçinin ürettiği aş oluyor

Yaz-kış demeden sıcak yemekleri kesintisiz ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi böylelikle sofraları boş bırakmazken sözleşmeli tarım modeli ile yerli üreticiden satın alınan malzemeler ile de çiftçiye destek oluyor.

Vatandaşlar projeden memnun

Ordu Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini alan vatandaşlar ise projeden oldukça memnun. Özellikle evde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşların sofralarını bereketlendirerek takdir kazanan proje onlara büyük kolaylık sağlıyor.




#ordu
#ihtiyaç
#destek
1 saat önce
default-profile-img
Büyükşehir, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor
Depremin vurduğu 11 ilin yeniden inşası için 46 milyar dolar gerekiyor
Arazi aracından 65 bin liranın çalınması kamerada
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerimiz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
AK Parti TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi: Gündem deprem
Bakan Bilgin: Kamuda geçici işçiler sorununu Meclis'e intikal ettirdik
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.