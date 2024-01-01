Büyükşehirlere çifte miting

Temayül yoklamalarını geride bırakan AK Parti, yeni yıl ile birlikte seçim çalışmalarında vites yükseltecek. Peyderpey adaylarını duyuracak AK Parti’de, 15 Ocak tarihi itibarıyla da 81 ilin belediye başkan adayı açıklanacak. Programın İstanbul Haliç Kongre Merkezi ya da Ankara Spor Salonu’nda organize edilmesi bekleniyor.





15 OCAK SONRASI TAM KADRO SAHAYA

15 Ocak’taki aday tanıtım organizasyonu için de Tanıtım ve Medya Başkanlığı mesaiyi yoğunlaştırdı. Bu hafta ilgili birimlerin katılımı ile Genel Merkez’de hazırlık toplantısı yapılacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin yerel seçim kampanyasında ağırlıklı olarak “Hep yeni, hep ileri” şarkısı kullanılacak. Seçmen karşısına 15 farklı tema ile çıkılacak. Temaların arasında şeffaf, adaletli, üretken, vizyoner belediyecilik gibi başlıklar olacak. 15 Ocak’taki tanıtımla birlikte teşkilat da seçim çalışmaları için tam kadro sahada olacak. İlk mitingin de aday tanıtım haftası düzenlenmesi bekleniyor. Ancak mitinglerin başlayacağı adres henüz belirsizliğini koruyor.





DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL PROGRAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30’ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak. Deprem bölgesi için özel programlar hazırlanacak. Öte yandan AK Parti’de seçim beyannamesi çalışmaları da 15 Ocak’a kadar bitirilecek. Genel Merkez beyannameyi 11-12 Ocak gibi bitirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunacak. Beyannamede kentsel dönüşüm, dirençli toplum, dirençli şehirler, toplumsal yapı, eğitim, sağlık, ulaştırma, kadın, aile ve gençlik gibi konulara yer verilecek. Şehircilik ön planda olacak.



