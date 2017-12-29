Bylock tuzağı için yeni KHK geliyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu. Mağdur olanların temize çıkarılması için harekete geçildi.

Habertürk'ün haberine göre; Bylock tuzağından tahliye olan mağdurlara özel Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılacak. Buna göre, tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler KHK ile görevlerine iade edilecek.

GÜNDEM FETÖ'nün Bylock tuzağında ilk tahliye kararı!

GÜNDEM FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

GÜNDEM Yeni Şafak duyurmuştu: Başsavcılık'tan ByLock açıklaması