C Kapısında tarifsiz

Şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi.

İzmir Adliyesi'ne yönelik geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi. İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önündeki törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İZMİR’İN İKİNCİ HASAN TAHSİN’İ

Törende, Başbakan Binali Yıldırım’ın 5 Ocak 2017’de İzmir’de yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in kahramanlığıyla İzmir’in adeta ikinci Hasan Tahsin’i olduğunu belirten ve Sekin ile Musa Can başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen mesajı okundu.

SEKİN ANISINA BELGESEL

Daha sonra şehit polis Fethi Sekin anısına hazırlanan video, “C Kapısı” adlı belgesel ve “Şehitler için söyle” klibi gösterildi. Klipte kamera karşısına geçen polisler “Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım” diye seslendi.

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FOTOĞRAF SERGİSİ GEZİLDİ

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve adliye çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından C Blok’ta açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Musa Can

Kahramanlığın destanını yazdı

İzmir Adliyesi’ne geçen yıl terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla gönüllerde adeta taht kurdu. İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir gibi kahramanlığın sembolü olan Fethi Sekin’in adı, bebeklerde, okullarda, sokaklarda, parklarda, kütüphanelerde, kültürevlerinde yaşatılıyor.

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Kahraman polis Fethi Sekin için şehadetinin 1. yılı dolayısıyla memleketi Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma töreni yapıldı. Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi.

Tam 1 yıl geçti

İzmir Adalet Sarayı’nın C Blok girişinde bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının üzerinden tam bir yıl geçti. Adliye binalarına yönelik sansasyonel eylemler planlayan PKK’lı teröristler, 5 Ocak 2017’de bir otomobille İzmir Adliyesi C kapısına yöneldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 43 yaşındaki Sekin, dikkati ve tecrübesiyle teröristleri fark etti.

TERÖRİSTLERİN PLANINI BOZDU

Yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı adliyeyi hedef alan hainleri durdurmak için silahını çeken Fethi Sekin, teröristlerin araçlarını durdurarak planlarını bozdu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre de kovaladı. Kaçarken bombayı patlatan teröristlerden birisini kovalamaca sonucu öldüren Sekin, bir araç arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

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İNSANLARIN HAYATINI KURTARDI

Fethi Sekin, dikkatiyle teröristlerin saldırısını engelledi. Yanlarında 2 kalaşnikof tüfek, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürten Sekin, kendi canını ortaya koyarak çok sayıda insanın hayatını kurtardı; ancak adliye personeli Musa Can ile birlikte şehit düştü. Olayda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Bu vatan diz çökmeyecek

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın ailelerini emanet olarak gördüklerini belirtti. “Bu büyük millete kendi yürüyüşünde engel olmaya çalışanlar olacak. 15 Temmuz’da demokrasimizi, adalet sarayına saldırıp adaletimizi elimizden almaya çalışacaklar. Ama başaramayacaklar” diyen Soylu sözlerini “Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye tamamladı.

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GÜL: BAYRAĞIMIZ İNMEYECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise “Bu topraklarda özgürce bağımsızca yaşıyorsak şehitlerimizin uğruna verdikleri canlar sayesinde. Hangi terör örgütü olursa olsun, canıyla bu millet için memleket için nasıl kahramanlar çıktığını dost ve düşman gördü. Bu vatan diz çökmeyecek istiklal marşımız dinmeyecek bayrağımız inmeyecek” diye konuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da vatan hainlerine hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Bu millet bu topraklarda ay yıldızlı bayrak altında kıyamete kadar ilelebet yaşayacaktır. Birliğimizi kimse bozamayacaktır.”