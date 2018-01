C Kapısında tarifsiz İzmir Adliyesi’ne düzenlenen saldırının üzerinden 1 yıl geçti. Şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, saldırının olduğu C Kapısı önünde dualarla anıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı törende büyük hüzün yaşandı.

Haber Merkezi 06 Ocak 2018, 04:00 Yeni Şafak