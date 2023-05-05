Çadır kentte yürekleri ağza getiren yangın

Adıyaman’da Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında depremzedeler için kurulan çadır kent içerisinde faaliyet gösteren çadır sağlık merkezi ile kreşin yan kısmında bulunan ve daha önceden yemekhane olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın sağlık merkezi ile kreşe de sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.