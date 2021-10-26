​Cağ kebabı mutfağa girecek

Erzurum’un yöresel lezzeti cağ kebabı, pratik ve hazır şekilde zincir marketlerdeki yerini alacak. Türkiye’deki meraklıları yanında bu lezzet dünyaya da paket olarak sunulmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Erzurum’un Oltu İlçesi’nde temeli atılan Türkiye’nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan, 1 milyon küçükbaş üretim kapasiteli Cağ Kebap Üretim ve Et Entegre Tesisi Aralık ayında üretime başlayacak. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) 16 üyesinin bir araya gelerek yaptığı bu yatırım, ilk etapta 120 kişiye daha sonraki süreçte ise 300-500 kişiye de istihdam sağlayacak. Bu yatırımın detaylarını MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ile konuştuk.

BÖLGEDEKİ HAYVAN VARLIĞINA KATKI

Projenin çok kapsamlı olduğunu vurgulayan Demir, “Önce cağ kebabı ile başlayacağız. Köfte, kavurma, sucuk ve döner ile devam edeceğiz. Günlük üretim ise, ilk etapta 5 ton ile başlayıp, 30 tona kadar çıkacağız. 2027 yılında ihracatla birlikte günlük 150 ton üretim hedefliyoruz. Bu fabrika ile birlikte Doğu Anadolu’daki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığını arttıracağız” dedi.

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25 MİLYONLUK YATIRIM

25 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Demir, “Türkiye’de cağ kebabı yapan bütün firmaların hammaddesi burada hazırlanacak. Şişler halinde Türkiye’deki tüm illerde cağ kebabı yapan, firmalara dağıtımı yapılıp hazır bir şekilde onlar doğrudan ocağa atıp pişirebilecekler. Cağ kebabı hazır paket halinde çok yakında mutfaklara girecek. Vatandaş, Türkiye’deki zincir marketler kanalıyla ürünü tüketebilecek” dedi.

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ANLAŞMALI ÇİFTÇİ MODELİ

“Diğer illerde de açacağımız yerler için oraya da usta yetiştireceğiz” diyen Fuat Demir, şunları kaydetti: “Kamu bankası kanalıyla faizsiz olarak geçen sene 450 bin küçükbaş hayvan üreticisine kredi sağlattık. Onlar, çiftliklerinde üretecek ve doğrudan bize gönderecekler. Yani bir nevi anlaşmalı çiftçi modeli. 2025 yılında projenin tamamı hayata geçmiş olacak.”

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Fuat Demir

Tesis küresel pazara açılıyor

Projenin en büyük hedefinin ihracat olduğunu açıklayan Fuat Demir, şöyle devam etti: “3 yıl içerisinde Avrupa’ya ve Türki Cumhuriyetlere ihracat yapmayı planlıyoruz. Projemize çok yoğun ilgi var. Yurt içinden ve yurt dışından çok kişiyle görüşüyoruz. Özellikle Afrika ülkelerinden ciddi manada talep var. Projeyle Türkiye’de bir marka değeri kazandırmış olacağız. Cağ kebabını vakumlayınca bozulmuyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına cağ kebabını ulaştıracağız. Yurt dışında özellikle Katar ve Dubai proje üzerinde ciddi duruyor. Türkiye’nin her ilinde de cağ kebabının franchising, şeklinde de hizmet etmeyi planlıyoruz.“