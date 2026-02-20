Çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlamasıyla yüzü yandı

Erzurum'da çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu yüzü ve göğsü yanan gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, 2 gün önce açık alanda çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak istedi.
Gaz doldurduğu sırada kaçağı fark edemeyen Güngör'ün çakmağı ateşlemesiyle elindeki tüp patladı.
Patlamanın etkisiyle yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluşan Güngör, çevredekilerin yüzüne kar ve su tutmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan Güngör'ün hastanenin Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi sürüyor.
"Ben yandım, başkaları yanmasın"
Başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadığını ifade eden Güngör, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Bu kış çakmak gazı patlaması sonucu 12 hasta serviste tedavi gördü
Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, yüz ve göğüs bölgesinde alev yanıkları bulunan hastayı yakından takip ettiklerini anlattı.
Bu kış sadece çakmak gazı patlaması sonucu 12 hastayı serviste tedavi ettiklerini dile getiren Nohutçu, şunları kaydetti: