Çalıntı eşyalar dijital pazarda

İkinci el satış yapılan internet platformlarındaki fatura ve belgesi alışverişler beraberinde mağduriyet getiriyor. Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade, Sarıyer’deki evinde yatılı olarak çalışan T.C. (43) tarafından soyuldu. Evindeki kişisel eşyalarının kaybolması üzerine durumdan şüphelenen Evliyazade, ikinci el eşya satış platformu kendisine ait eşyaları görünce şoke oldu. Olayın ardından güvenlik güçlerine başvuran Evliyazade, şüphelinin daha önce de benzer suçlarla 15 evi soyduğunu öğrendi. Yaşadığı bu üzücü olayın ardından ilgi platformların sorumsuz yaklaşımına dikkat çeken Evliyazade, satışın yapıldığı sitelerle ilgili hukuki mücadele başlattı.





EŞYALARIMI İNTERNETTE GÖRDÜM

Yaşadığı olayı anlatan Evliyazade, “Eşyalarım kaybolunca şüphelendim. Bir eşyamın adını, modelini ve belirli özelliklerini yazarak ikinci el ürün satışı yapılan platformda arattım. Karşıma çıkan ilk ilanda ürünümle birebir aynı eşyayı gördüm. İlan sahibinin diğer ürünlerine baktığım. Benim neredeyse tüm eşyalarım satıştaydı. Yıllarca biriktirdiğim, anıları olan eşyalarımın tamamı dijital vitrine dizilmişti” dedi. İkinci el ürün satan eşya platformuyla iletişime geçen Evliyazade, yetkililerden, ürünleri satın alan üçüncü şahısların iade etmesi gerektiğini söyledi. Yetkililerin ise, ürünleri alanlarla görüşerek iadelerini sağlayacaklarını söyledi ancak hiçbir işlem yapılmadı. T.C’nin ilk hırsızlığı olmadığını karakolda öğrendiğini ifade eden Evliyazade, “İşin gerçeği karakolda GBT kaydına baktırdığımızda ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce 15 farklı evi soyduğu bilgisine ulaştık. Tüm bu dosyalarda tutuksuz yargılandığı için adli sicil kaydı temiz görünüyordu. Biz onun 16. hedefiydik” şeklinde konuştu.





HIRSIZLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, ikinci el satış uygulamalarında fatura talep edilmemesinin çalıntı malların satışına yol açtığını ifade etti. Güllü, “Hukuki açıdan aracı hizmet sağlayıcıların satılan ürünlerin içeriğini kontrol etme gibi bir sorumlulukları bulunmuyor. Alınan ürünün çalıntı çıkması halinde satın alan kişiler, hem malı iade emek zorunda kalacak, hem de cezai soruşturma ile karşı karşıya gelebilir. " diye konuştu. Öte yandan gözaltına alınan T.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



