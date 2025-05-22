Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti: İki kişi kahvaltıya 1850 lira verdik

Bu açıklamaya Demet Akalın sessiz kalmadı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Kendi yaşadığı bir olayı örnek veren Akalın, şaşkınlığını ve tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi."