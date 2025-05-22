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Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti: İki kişi kahvaltıya 1850 lira verdik

Demet Akalın, Bodrum'daki yüksek fiyatlara isyan etti: İki kişi kahvaltıya 1850 lira verdik

08:4922/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımla fiyatlara tepki gösterdi.
Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımla fiyatlara tepki gösterdi.

Bodrum'daki yüksek fiyatlara Demet Akalın'dan sert tepki geldi. Kendi yaşadığı bir olayı paylaşan şarkıcı; "Kahvaltıya 1850 lira verdik!" diyerek tepkisini dile getirdi

Türkiye'nin önde gelen tatil destinasyonlarından Bodrum, yaz sezonuna yüksek fiyatlarla ve beklentilerin altında bir başlangıç yaptı.


Bölgedeki turizm esnafı; "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyerek yaşadıkları durgunluğu ve çaresizliği dile getirdi.


Bu açıklamaya Demet Akalın sessiz kalmadı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Kendi yaşadığı bir olayı örnek veren Akalın, şaşkınlığını ve tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi."








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