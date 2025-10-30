Camideki vahşi cinayette kan donduran detay: Eşine ‘kocanın leşini topla' dedim

Kayseri'de daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Yasin Ş.'nin (32) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Pişman olduğunu belirten Yasin Ş. ,"Eve gelirken Şevki’nin eşini balkonda gördüm. Ona, 'Şimdi git kocanın leşini topla' dedim. Öldürdüğümü kabul ediyorum. Onun hayattan kopmasından pişmanım. Onun ocağı batmış, benim ocağım batmış, nasıl beraatimi isteyeyim. Beratimi ve tahliyemi istemiyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı" dedi.

Olay, 19 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Yasin Ş., yanında getirdiği bıçakla namaz kılan Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tanrıkulu’nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şevki Tanrıkulu’nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yasin Ş.’nin namaz kılan Şevki Tanrıkulu’na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Yasin Ş.’nin bir süre sonra Tanrıkulu’na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı. Tanrıkulu’nun 30 yıl önce tek çocuğu olan Mehmet’i bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu 12 yaşında kaybettiği öğrenilirken, olaydan sonra polise teslim olan Yasin Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Yasin Ş. Hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dava başladı

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Yasin Ş., Konya’da tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Tanrıkulu’nun şikayetçi eşi R.T. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. 2018 yılında Tanrıkulu’nun oturduğu adrese taşındıklarını söyleyen sanık Yasin Ş., “2018 yılından beri maktul, bana ve aileme sürekli hakarette ve tehditte bulundu. Sigara izmariti ve çöp atmaktan dolayı sorun çıkarıyordu. Misafirimiz arabayı maktulün evinin önüne park ettiğinde bağırıp, çağırıp küfrediyordu. Birkaç kez de annemi ve kardeşimi darbetti. Aynı olaylara devam etti. Olay günü de hakaret ve tehditlerde bulununca gözüme perde indi, kendimi kaybettim, evin girişinde bulunan bıçağı alıp belime taktım. Camide olur diye oraya gittim. Yaptıkları gözümün önüne geldi. Nasıl gittiğimi ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kaç kez vurdum, neresine vurdum hatırlamıyorum. Farz namazı esnasında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene, bizi aşağılasana, tehdit etsene’ dediğimi hatırlıyorum. Sonra da eve gittim. Yoldayken de polisleri arayıp ‘Son kez çocuklarımı göreyim. Beni evden alabilirsiniz’ dedim. Sonradan da olay nedeniyle pişman oldum” ifadelerini kullandı.

"Eşine ‘kocanın leşini topla' dedim"

Cinayet sonrası eve gelerek çocuklarını son kez görmek istediğini belirten Yasin Ş., “Eve gelirken Şevki’nin eşini balkonda gördüm. Ona, 'Şimdi git kocanın leşini topla' dedim. Öldürdüğümü kabul ediyorum. Onun hayattan kopmasından pişmanım. Onun ocağı batmış, benim ocağım batmış, nasıl beraatimi isteyeyim. Beraatimi ve tahliyemi istemiyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. 7-8 sene küfretti arkamı dönüp gittim. Keşke yine gitseydim. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Ben yaşadıklarımı anlatmak için karşınıza geldim. Artık mecbur kaldım. Ben beraatimi talep etmiyorum. Tahliyemi değil tutukluluk halimin devamını istiyorum. Bütün mahallenin de tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Anlatılanlarda kopukluk var. Bir komşumuz olaya şahitken diğer olaya şahit değil. Şevki Tanrıkulu bizle hep kaçak dövüştü. Özellikle erkeğin olmadığı yerlerde bizi üzerine çekmeye çalıştı. Ben bütün sokağın dinlenmesini istiyorum. Mahallenin büyükleri ile konuşup arayı bulmalarını istedim. ‘Ne derdi varsa oturup çözelim’ dedim. Mahallenin büyükleri de aracı olmak istemediler.” diye konuştu.

Yasin Ş., kız kardeşinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöp konteynerine atmasının ardından da ölen Tanrıkulu’nun bu olay nedeniyle sürekli ailesine yönelik ‘bebek katilleri’ ve ‘defolun gidin’ tarzında sözler söyleyerek küfür ettiğini de öne sürdü.

Ölen vatandaşın eşi: Şikayetçiyim

Ölen Tanrıkulu’nun şikayetçi eşi R.T. ise “Tanıkların hepsi yalan söylüyor. Hatta sanığın annesi; ‘bunları öldürteceğim’ diye birkaç yerde söylemiş. Söylediğini de yaptı. Şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada, sanık Yasin Ş.’nin annesi, babası, eşi, kardeşleri ve komşuları ile olay sırasında camide bulunan vatandaşların da aralarında olduğu çok sayıda kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile Yasin Ş.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.







