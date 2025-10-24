Kayseri'de başlayan 3. Gastronomi Günleri'nde 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da pastırması, sucuğu ve mantısıyla anılan kentte, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.





Kayseri'nin her ilçesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tadın olduğunu kaydeden Ataş, bu tarz etkinliklerin kent ekonomisine katkı sunulması için oldukça önemli olduğunu vurguladı.