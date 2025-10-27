235 bin liraya otomobil aldı: Satmak istediğinde hayatının şokunu yaşadı

"SAĞLAM TARAFLARI BİR ARAYA GETİRİP OTOMOBİL MEYDANA GETİRMİŞLER"





Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "Öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, eleştirelim mi yoksa övelim mi bilemiyoruz. Bir otomobil arkadan darbe alıp pert olmuş. Başka bir otomobil, önden darbe alıp, ön tarafı pert olmuş. Sağlam taraflarını bir araya getirip bir otomobil meydana getirmişler. Ustalık olarak müthiş bir şey. Güzel bir işçilikle dışarıdan bakıldığında anlaşılamayan 2 aracı birleştirmişler. Saklandığı zaman maalesef övülmüyor. 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye sahtekar olmak eleştirilecek bir husus. Gizledikleri için aslında bunun cezasının daha da ağır olması lazım. Vatandaş için hukuki süreç başladı. Aradaki indirim bedelini alacak ama arkasından da bunu yapanlar tespit edilip bunu yapanlar cezalandırılmalı. Saklanmadığı zaman güzel ama saklandığında sahtekarlık oluyor. Eğer sıfır bir araç alacak olursanız mutlaka ekspertiz yaptırın. Sıfır araçlarda da o kadar darbe tespit edip iadesini sağladık ki sayısını hatırlamıyorum. İkinci el araçlarda neler yaşanabileceğini bu araçta gördük. Ustayı tebrik ediyorum ama menfaat için satanlara da lanet ediyorum” dedi.