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Çamur çukur CHP

İBB’nin asfaltları yenilememesi ve yollarda açtığı çukurları kapatmaması İstanbul’daki trafik çilesini katladı. Taksi şoförü Sami Bülbül, bozuk yollar nedeniyle aracının ön takımının ciddi oranda hasar gördüğünü anlattı. Yunus Erdem “Tarlada mı gidiyorum yolda mı belli değil. İstanbul’un yeni sorunu bu oldu” diyerek dert yandı.

Saliha Engin
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
İBB’nin bitiremediği yol çalışmaları nedeniyle oluşan çukurlar araçlara büyük oranda zarar veriyor, yolları gidilemez hale getiriyor ve trafiği kilitliyor.

İBB’nin bitiremediği yol çalışmaları nedeniyle oluşan çukurlar araçlara büyük oranda zarar veriyor, yolları gidilemez hale getiriyor ve trafiği kilitliyor.

İstanbulluların yol çilesi bitmiyor. Asfaltları yenilemeyen, yamaları düzgün yapmayan, açtığı çukurları zamanında kapatmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşları isyan ettirdi. İBB’nin bitiremediği yol çalışmaları nedeniyle oluşan çukurlar araçlara büyük oranda zarar veriyor, yolları gidilemez hale getiriyor ve trafiği kilitliyor.

ARAÇLAR ZARAR GÖRÜYOR

İBB’nin açtığı çukurları zamanında kapatmadığı için araçların sıkıntı yaşadığını belirten Taksi Şoförü Sami Bülbül, kendi aracının ön takımının da bu nedenle hasar gördüğünü anlattı. Zarar gören aksamın piyasa fiyatının da oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bülbül, “Lastiklerde ciddi şekilde yarılma ve aşınma var. Araç içinde sürüş konforu da bu sebeple düşüyor. Şehirde açılan çukurlar kapatılmadığı için trafik de artıyor” dedi.

MAHVOLDUK!

Aylardır bitmeyen yollar nedeniyle araba ve sürücülerin mahvolduğunu anlatan Yunus Erdem ise, “Son yıllarda artan ve aylarca bitmek bilmeyen yol ve metro çalışmalarından bıktık. Hiçbir faydasını görmediğimiz gibi sürekli bir yerleri kazıyorlar. Tarlada mı gidiyoruz, yolda mı belli değil” diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, çukur nedeniyle oluşan hasarların kasko poliçesi tarafından karşılandığını söyledi.

4 yılda 679 bin arıza yaşandı

Öte yandan İETT’ye bağlı otobüslerde 2022’de yaşanan arıza sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 oranında arttı. İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, kentte hizmet veren otobüslerde son 4 yılda toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini vurguladı.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#yol çalışması
#Aktüel
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