Çamur çukur CHP

İBB’nin açtığı çukurları zamanında kapatmadığı için araçların sıkıntı yaşadığını belirten Taksi Şoförü Sami Bülbül, kendi aracının ön takımının da bu nedenle hasar gördüğünü anlattı. Zarar gören aksamın piyasa fiyatının da oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bülbül, “Lastiklerde ciddi şekilde yarılma ve aşınma var. Araç içinde sürüş konforu da bu sebeple düşüyor. Şehirde açılan çukurlar kapatılmadığı için trafik de artıyor” dedi.