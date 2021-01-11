Gündem Can Ataklı Diyanetin gençlere yönelik cami kampanyasına savcılık müdahale etmeli
POLİTİKA

Can Ataklı: Diyanet'in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılık müdahale etmeli

Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 kanalı sunucusu Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden rahatsız oldu. Ataklı, “Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diyerek savcıların kampanyaya müdahale etmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı
Can Ataklı

Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 sunucusu Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeyi eleştirerek, savcıları göreve davet etti.

Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit’in yaptığı “Gençleri, dini istismar eden FETÖ benzeri yapılardan korumak için (Camilere Gençlik Kolu) projesi uygulamaya konuldu. 85 bin cami var. İlk etapta 1500 camide altyapı çalışmaları tamamlandı. Cami Gençlik Kolları, 45 bin merkez camide oluşacak” açıklamasını hatırlatan Ataklı, bunun anayasaya aykırı olduğunu savundu.

"Savcılar siz ne iş yaparsınız?"

“Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diye seslenen Ataklı, Diyanet'in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılığın müdahale etmesini istedi.

  • Ataklı, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirten ve “Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor” ifadelerini kullandığı bir konuşma yapmıştı.

Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
OYNAT 00:59
Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Ataklı'dan CHP'deki taciz yorumu: Adam, 'kadın yollu' diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş
OYNAT 03:02
Ataklı'dan CHP'deki taciz yorumu: Adam, 'kadın yollu' diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş
CHP yandaşı TELE1 Sunucusu Can Ataklı, CHP teşkilatlarındaki taciz skandallarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ataklı, olayın iki yetişkin arasında geçtiğini belirterek 'Adam 'kadın yollu' diye düşünmüş. İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' diye konuştu.

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