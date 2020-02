Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi 26 Şubat 2020, 13:00 Son Güncelleme: 26 Şubat 2020, 13:06 AA