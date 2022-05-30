Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da esnaf ziyaretinde vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt vermesi ve İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürünü arayınca vatandaşın haklı olduğunun ortaya çıkmasını "Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin." sözleriyle eleştirdi.

'EFSUNLANMIŞ GİBİ'

İşte Can Ataklı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği o sözleri;

İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AKP'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.

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'KENDİNİ REZİL ETTİ'

Van'da durup dururken ordaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. Yalan söylüorsun, atıyorsun diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim." Hava da basacak ya, aç telefonu sen İETT genel müdürüne... O ne dedi: Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu.

OYNAT 01:23 Can Ataklı’dan İBB Başkanı İmamoğlu’na salvo: İflah olmayacak bu adam CHP'nin yandaş medyasından Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da rezil olduğu anları eleştirdi. İmamoğlu'nun kendi kurumundaki zam oranını bilmediğini belirten Ataklı, 'Herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli. İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Can Ataklı: Altı adam oturmuşlar bir adam etmemişler

Bunlar bile gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın, bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir esnafla İETT otobüslerine yapılan zamlar üzerine konuşmuştu. Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun" diyerek tepki göstermişti. "Ben nasıl uydurayım sayın başkanım, ben halkım" diyen esnafa yanıt veren İmamoğlu, "Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" diyerek üstelemişti.

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İETT MÜDÜRÜNÜ ARAMIŞTI

Esnafın ısrarla "Geçen sene 6 lira iken, bu sene 15 lira ödedik" demesi üzerine İmamoğlu, İETT'yi aramıştı. dı.

İETT Genel Müdürü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Vanlı esnafı doğrulayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsüre geliyor."

Bunun üzerine İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yanıtını vermişti.