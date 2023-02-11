Can dostu oldular: Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye akın ettiler

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye akın etti. Azerbaycan’dan İsrail’e, ABD’den Cezayir’e kadar 60’a yakın ülkeden gelen ekipler, enkaz başlarında bekleyen ailelere umut olmak için canla başla çalışıyor. Bu ekipler özellikle depremin ağır hasar verdiği Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da büyük yük aldı. Yeni Şafak, acımıza ortak olan o ekiplerle görüştü.

YARDIMA GELDİK

* Adıyaman’da faaliyet yürüten 89 kişilik Cezayir ekibi, 3 gündür ter döküyor. 6 grup halinde çalışan ekibin koordinatörü Yacine Benguessoum, “Lojistik, medikal, arama kurtarma ve havadan ısıya duyarlı izleme yapan dron ekibimiz var. 6 arama köpeğimiz de bizimle. 3 günde 12 kişiyi canlı olarak çıkarmayı başardık” dedi.

* Bangladeş ekibi de Adıyaman’a dün geldi. 46 kişilik ekibin lideri Doktor Abu Talib Abdullah. Kurtarma faaliyeti sona erene kadar Türkiye’de kalacaklarını söyleyen Abdullah, “Kardeş ülke Müslüman Türkiye’ye yardıma geldik. Çok geçmiş olsun” diye konuştu.

HERKESİ KURTARMAK İSTİYORUZ

* Tayvan’dan gelerek Adıyaman’ın acısına ortak olan 21 kişilik ekip, büyük deneyim ve bilgi birikimine sahip. Ekibin üst düzey arama dedektörleri, sağlık malzemeleri, uydu telefonları ve çeşitli techizatları da var. Afetin 3’üncü günü Türkiye’ye ulaşan ekipten Wang Lei şunları söyledi: “Herkesi kurtarmak istiyoruz. Şu ana kadar 4 kişiyi enkazdan canlı çıkarabildik.”

* Hatay da yabancı ekiplerin yoğun olduğu yerlerden. Libya’dan gelen ekip 85 kişilik. Gelişmiş ekipmanlara sahip gruptan Fethi Muhammed es-Suveyhli, şöyle konuştu: “Kriminal araştırma ve doktor ekibimizle buradayız. Türkiye’nin başı sağ olsun.”

RUSLAR HASTANEYLE GELDİ

* Gaziantep’e inen İzlandalı ekip de Hatay’a sevk edilmiş. Grubun tercümanlığını yapan Yunus Gezer, şu bilgileri verdi: “Kendi sistemlerine enkaz altında kalan kişilerin isimleri düşüyor. Hepsi büyük özveriyle afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir kısmı arama kurtarmada, bir kısmı da sağlık bölümü ve insani yardıma destek oluyor.”

* Kahramanmaraş’ta da çok sayıda yabancı ülke ekibi var. Rusya’dan gelen ekipler şehir merkezinde enkazlardan ses almaya çalışıyor. Beklenen ses gelirse anında müdahale ediyor. Ayrıca Rusya’dan gönderilen sahra hastanesi de 40 uzmanıyla tıbbi yardıma hazırlanıyor.

* K.Maraş’a ilk koşan Azerbaycan ekibi oldu. Azerbaycan Askeri Kuvvetleri de TSK ile ortak çalışıyor.

Kurtarmaya devam

Depremin ilk günü 3 kişiyi kurtaran Moğolistan arama kurtarma ekibi Hatay'da enkazdan 5 kişiyi daha çıkarttı. Daha önce 3 kişiyi kurtaran Kazakistan ekibi de G.Antep'te 3 kişiyi daha enkazdan çıkarttı. Özbekistanlı ekip Hatay'da 13 kişiyi kurtarırken, İsrailli ekip de dün K.Maraş'ta 10 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ çıkarttı.

Zeynep Hanım Daniel here korkma okey

Günler önce yardım malzemeleriyle Türkiye'ye gelen Alman arama-kurtarma görevlisi, enkaz altındaki depremzedeyle Türkçe konuştu. Alman Federal Teknik Yardım Kurumu'na (THW) bağlı arama kurtarma ekibi, 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle Türkiye'ye gelmişti. Enkazda sıkışan bir kadını kurtarmaya çalışan Alman ekipte görev yapan bir gönüllünün, enkaz altındaki kadına Türkçe seslenmesi dikkat çekti. Alman görevli, “Zeynep Hanım, Daniel here (burada) korkma okey” şeklindeki sözleriyle depremzedeyi çıkarmak için çabaladı.



