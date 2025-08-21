Can kaybı yükseldi: Kazada ağır yaralanan Arda yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 12 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta meydana geldi. Osman Köse yönetimindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T.'nin kullandığı 48 AHR 037 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Köse'nin yanında bulunan Arda Dirmilli, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı.