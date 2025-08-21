Yeni Şafak
Can kaybı yükseldi: Kazada ağır yaralanan Arda yaşam mücadelesini kaybetti

23:2821/08/2025, jeudi
DHA
Muğla'da 12 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanmış, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralılardan 17 yaşındaki Arda Dirmilli de hastanede 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada can kaybı ikiye yükseldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Arda Dirmilli (17), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 12 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta meydana geldi. Osman Köse yönetimindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T.'nin kullandığı 48 AHR 037 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Köse'nin yanında bulunan Arda Dirmilli, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sıhhi tesisatçı Osman Köse, kurtarılamadı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dirmilli de 10 gün yaşam mücadelesini kaybetti. Dirmilli'nin Fethiye'de çıraklık eğitim merkezinde eğitim aldığı ve sıhhi tesisat işi yaptığı öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



#Muğla
#Kaza
#Fethiye
