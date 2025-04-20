Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesiyle tekrar gemi trafiğine açıldı.
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilmişti.
Gemi trafiği normale döndü
Çanakkale Boğazı, saat 08.00'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından saat 14.00 itibarıyla tekrardan transit gemi geçişlerine açıldı.