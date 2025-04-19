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METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR: Hangi illerde sıcaklıklar düşecek? Hangi illerde yağmur bekleniyor?

METEOROLOJİDEN ÖNEMLİ UYARILAR: Hangi illerde sıcaklıklar düşecek? Hangi illerde yağmur bekleniyor?

14:4119/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?
Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Ayrıca, batı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. İşte, yurt genelinde hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımlayarak yurt genelinde güneşli havaların yerini yağışlı bir dönemin alacağını bildirdi. Özellikle salı gününden itibaren sağanak yağışların etkisini artıracağı ve perşembe günü neredeyse tüm Türkiye’de sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR MU?

MGM'nin İstanbul için yayınladığı 5 günlük tahmine göre, pazartesi günü şehirde sıcaklıkların 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Ancak perşembe günü sağanak yağışın etkisiyle sıcaklıkların 16 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Meteoroloji, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyararak dikkatli olmalarını önerdi.

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Ankara'da bugün etkisini gösteren sağanak yağış, başkentteki ulaşımı olumsuz etkiledi. MGM tarafından daha önce yapılan uyarılara rağmen özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu ve aksaklıklar yaşandı. Ankara’da önümüzdeki günlerde yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

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Bugün ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara'nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu olması öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?

MGM, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum gibi illerde yerel olarak sağanak yağışların daha kuvvetli olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi.

SİS, PUS VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği belirtiliyor. İç Anadolu’nun güney kesimlerinde ise öğle saatlerinden itibaren güney yönlü kuvvetli rüzgarın 30-50 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu durumun özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulanıyor.






#hava durumu
#Meteoroloi
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