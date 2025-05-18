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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 10 metrelik tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 10 metrelik tekne kurtarıldı

00:5618/05/2025, Pazar
IHA
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İçerisindeki üç kişiyle birlikte sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı.
İçerisindeki üç kişiyle birlikte sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda dün Çanakkale önlerinde içinde 3 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının ihbarı üzerine harekete geçen hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.


Çanakkale Boğazı'nda dün Çanakkale önlerinde içinde 3 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.


‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.



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