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Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Lone Pine Anıtı'nın yakınlarında bulunan ve Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

17:41 . 16/05/2023 Salı
DHA
Çanakkale'de kayıp bir şehitlik bulunmuştu.

Çanakkale'de kayıp bir şehitlik bulunmuştu.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı’nın yakınlarında, Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu mevkisinde, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri patlamamış top mermisi tespit etti. Ekipler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bildirdi. Bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden Tarihi Alan Başkanlığı, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemede, top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için imhasına karar verildi. Alınan güvenlik öneminin ardından 6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından fünye ile imha edildi.



#Çanakkale
#top mermisi
#imha
28 dakika önce
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